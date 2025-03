Gala, iniziati i lavori per il ripristino dell’Ufficio Postale

Sono iniziati oggi, 31 marzo 2025, i lavori di ripristino nell’ufficio postale di Gala. A confermarlo, anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Avv. Pinuccio Calabrò, che stamattina ha contattato i vertici di Poste Italiane per ottenere conferma dell’avvio delle operazioni.

L’intervento, concordato con il dirigente Davide Tusa, responsabile delle relazioni istituzionali territoriali della Macro area Sicilia di Poste Italiane, prevede il ripristino degli intonaci, la tinteggiatura e l’installazione di un sistema di recupero d’aria. Per garantire la corretta esecuzione dei lavori, della durata prevista di circa due settimane, si è richiesto di sgomberare l’ufficio da arredi obsoleti, materiale cartaceo non più utilizzabile e apparecchiature non necessarie.

Parallelamente, il sindaco Calabrò sta lavorando per trovare una soluzione per l’ufficio postale di Sant’Antonio, attualmente ospitato in un container. Anche in questo caso sono in corso interlocuzioni con Poste Italiane per garantire ai cittadini un servizio efficiente e una sede adeguata.

La comunità locale attende con fiducia la concretizzazione degli interventi promessi, sperando che questa fase di lavori rappresenti un reale miglioramento dei servizi postali, senza ulteriori disagi per i residenti delle frazioni interessate.