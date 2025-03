Consorzio Vivi Terme: eletto presidente Antonello Patanè

Sì è tenuta l’Assemblea dei Soci del Consorzio Vivi Terme di Terme Vigliatore, che vede l’associazione di diversi commercianti della cittadina termale con lo scopo di promuovere politiche comuni di acquisto, marketing e fidelity della clientela a vantaggio dei negozi aderenti.

Nato nel 2011, il primo Presidente fu Gianlombardo Benedetto fino al 2017, anni in cui il consorzio costituì il cosiddetto Centro Commerciale Naturale ed ottenne dalla Regione Siciliana un importante finanziamento, tramite i Fondi Strutturali PO FERS , di 356.000,00 €uro, risorse spalmate a fondo perduto ai commercianti aderenti che complessivamente investirono 712.000,00 €uro.

Gli anni post investimento furono coordinati dal Presidente Santi La Maestra che ha guidato l’organismo sino ad oggi.

Nell’Assemblea odierna è stato eletto Presidente, all’unanimità dei Soci, il gioielliere Antonello Patanè, che sarà coadiuvato dal vice Presidente Salvatore Parisi, il Segretario Gianlombardo Benedetto, il tesoriere Pippo Saitta, ed il responsabile comunicazione Sebastiano La Maestra.

L’intento del nuovo Consiglio Direttivo è quello di rilanciare Vivi Terme, in continuità con l’attività svolta nei primi anni in cui è stato fondato il sodalizio, con attività pubbliche e strategie di web marketing utili all’attrazione di nuova clientela per gli affiliati come anche a beneficio dell’intera area commerciale del comune.

A tal fine il Consorzio si aprirà a nuove adesioni di commercianti ed imprenditori di tutto il territorio comunale, con specifica attenzione per quelle attività nate e sviluppatesi negli ultimi anni, che hanno avuto ottimo riscontro e successo.

Il presidente Antonello Patanè ha commentato:

“Voglio ringraziare tutti i Soci dell’associazione per la fiducia che mi hanno accordato. Insieme, continueremo a lavorare con impegno per rafforzare la nostra rete, affrontare le sfide che ci attendono e valorizzare ogni singolo commerciante, artigiano e imprenditore che fa parte di Vivi Terme. La nostra unione è la nostra forza e sono convinto che con il supporto degli associati e delle nuove imprese che lo diverranno di qui a breve, raggiungeremo traguardi ancora più importanti“.