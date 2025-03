Lions Club Barcellona: da luglio, Pina Rita Bruno succederà ad Alfredo Santanocita

Il Lions Club di Barcellona P. G., nella serata del 28 marzo, ha ufficialmente inaugurato il nuovo corso dopo le elezioni interne.



Dal primo luglio il Presidente eletto, Pina Rita Bruno, succederà ad Alfredo Santanocita per l’anno sociale 2025/2026.

“Desidero ringraziare tutti i Soci per la fiducia accordata e per il costante supporto.Rappresentare il Club per l’anno sociale 2025/2026 è un onore che accolgo con impegno e senso di responsabilità” – ha dichiarato la futura presidente Pina Rita Bruno.

L’incontro si è concluso con un momento di condivisione tra i soci anche alla presenza del Presidente di Circoscrizione, Antonino Levita e del Presidente di Zona, Yuri Paratore, ribadendo l’importanza del motto che guida da sempre l’azione del Lions Club: ‘’We Serve’’.