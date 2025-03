Sicurezza stradale: via al tour del Lions Club Sicilia

Ha preso il questa mattina, venerdì 28 marzo, alle ore 8:00, il “Tour a Tappe della Sicurezza Stradale nelle Città”, iniziativa promossa dal Lions Sicilia e coordinata da Nadia Rivetti, delegata Lions per la Regione Sicilia. Il tour, che partirà da Barcellona Pozzo di Gotto, attraverserà l’isola in bicicletta con una serie di tappe e incontri finalizzati a promuovere progetti sulla viabilità, l’educazione stradale e il sociale. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza della sicurezza stradale per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Un percorso per la sicurezza stradale

L’evento, patrocinato dalla Regione Sicilia e realizzato in collaborazione con il Distretto Leo e la Croce Rossa Italiana, toccherà le dieci circoscrizioni del Distretto Lions 108Yb Sicilia in due fasi. La prima fase, dal 28 marzo al 5 aprile, prevede tappe a Capo d’Orlando, Cefalù, Caltanissetta, Agrigento, Castelvetrano e Patti. La seconda fase, prevista per maggio, coinvolgerà le restanti circoscrizioni.

Un testimonial d’eccezione

A sostenere l’iniziativa ci sarà Domenico Romano, cicloturista di Spadafora, noto per la sua impresa del 2019, quando percorse in bicicletta 2.789 km da Spadafora a Londra. Durante il tour, altri appassionati di ciclismo, associazioni sportive e cittadini potranno unirsi alla traversata per supportare il messaggio di salvaguardia della sicurezza sulle strade, dove ancora oggi si registrano numerose vittime.

Coinvolgimento e sensibilizzazione

In ogni città saranno organizzate iniziative per creare una rete tra istituzioni, enti locali, forze dell’ordine, associazioni e operatori del settore, al fine di promuovere azioni concrete e sinergiche. Il principale obiettivo dell’evento è la riduzione degli incidenti stradali e dei relativi costi economici, sociali e sanitari attraverso campagne di sensibilizzazione ed educazione. Il tour vuole lanciare un messaggio forte e incisivo, promuovendo soluzioni condivise con le istituzioni e il territorio per garantire maggiore sicurezza e benessere ai cittadini.