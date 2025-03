Imputato per essersi sottratto al provvedimento di confisca: assolto Giuseppe Mazzagatti

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto Giuseppe Mazzagatti dall’accusa a suo carico, perchè “il fatto non sussiste“. La sentenza è stata emessa lo scorso 26 marzo 2025.

Mazzagatti, difeso dall’avv. Sebastiano Campanella, era stato rinviato a giudizio per aver aiutato il padre Pietro Nicola Mazzagatti a sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento di confisca, continuando l’attività imprenditoriale in assenza di autorizzazione presso il bar pasticceria di Santa Lucia del Mela. L’udienza preliminare del 20 ottobre 2022 aveva portato alla sua imputazione, per fatti verificatisi tra l’altro durante il periodo pandemico, nel 2020.

Dopo le valutazioni del dibattimento, il tribunale ha riconosciuto l’inesistenza dei presupposti per la condanna, assolvendo l’imputato con formula piena.

La vicenda

Tutto nasce da una relazione depositata nel maggio 2020 dall’allora Amministratore giudiziario, dalla quale evinceva il sospetto dell’utilizzo del bar pasticceria di Santa Lucia del Mela sulla base di alcuni post pubblicati sui social del Mazzagatti e contenenti foto di torte e dolciumi. Eseguite le dovute indagini e un sopralluogo nel luglio 2020 presso un bar barcellonese, gli inquirenti hanno potuto verificare che il Mazzagatti prestava la sua attività di pasticcere e collaborava con quell’attività. Analizzati i post, convocate e sentite tutte le persone destinatarie dei prodotti dolciari, le stesse hanno ammesso di aver ritirato i dolci presso l’attività barcellonese in cui Mazzagatti collaborava. Le circostanze sono state anche avvalorate da un’intercettazione a colloquio con Pietro Nicola Mazzagatti, dal quale emerge un dialogo proprio sul punto e dove la vicenda viene palesata dalle persone coinvolte.

Nonostante questo, il PM aveva chiesto la condanna dell’imputato disattesa dal giudice che ha accolto le tesi difensive dell’avv. Campanella assolvendo Giuseppe Mazzagatti.