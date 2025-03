Crolla una delle nuove travi posizionate sul ponte del Mela: interviene il Genio Civile

Le immagini del crollo di una delle travi posizionate durante i lavori sul ponte del Mela, collegamento centrale fra le città di Barcellona e Milazzo, hanno fatto il giro del web.

Nella giornata di ieri all’interno del cantiere, le due autogrù che si stavano occupando del posizionamento delle travi avrebbero avuto problemi nel manovrarne una, causandone la rottura. Quindi, non si tratterebbe di un problema strutturale della trave, ma a spezzarla in due avrebbe contribuito anche una raffica di vento.

La vicenda ha sollevato diverse perplessità per quanto riguarda la sicurezza dei lavori e i materiali utilizzati: a questo proposito, il capo del Genio Civile Santi Trovato ha chiesto una relazione alla ditta esecutrice, “Z. Costruzioni S.r.l”, un’impresa di Aragona, in provincia di Agrigento.

La preoccupazione, quindi, rimane per i tempi della riapertura del ponte. Il Comune di Barcellona continuerà a sollecitare l’apertura del ponte per il 10 aprile, come era stato precedentemente previsto, come fatto fino a un mese fa e come palesato dall’assessore Carmelo Pirri.