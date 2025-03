Maltrattamenti contro familiari e conviventi: non luogo a procedere per un quarantenne milazzese

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un quarantenne di Milazzo, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.. L’imputato era sottoposto a misura di sicurezza dal gennaio scorso.

Accolta la difesa dell’Avv. Antonio Siracusa che, richiamando giurisprudenza di legittimità e approfondendo la distinzione tra maltrattamenti e conflittualità familiare, ha evidenziato l’assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Il Gup ha quindi disposto il non luogo a procedere e la revoca della misura di sicurezza, evitando così all’imputato il processo.