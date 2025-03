Gli eventi per la consapevolezza sull’autismo

In vista della ricorrenza del 2 aprile – Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo – il Centro Dedicato per l’Autismo di Barcellona Pozzo di Gotto ha organizzato per la comunità due importanti eventi, promossi dall ANGSA Messina (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo).

Gli appuntamenti previsti sono due, rispettivamente: il 29 marzo dalle ore 18 presso il Parco Maggiore La Rosa per uno stand informativo, presso cui saranno anche esposti dei manufatti realizzati dai ragazzi del Centro nel Laboratorio d’arte musiva “Ing. Cesare Fulci”.

Il 5 aprile, invece, alle 16:30 presso la sede del Centro, in Via Kennedy, si terrà un incontro con le circa sessanta imprese aderenti alla campagna “Sporcatevi le mani Impresa Sociale”, la campagna di raccolta fondi rivolta ai privati e alle attività commerciali. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di potenziale le autonomie attraverso attività di integrazione occupazionale.