Don Dario Spinella, formatosi all’Oratorio Salesiano, è il nuovo cappellano dell’Università di Palermo

Proveniente da Barcellona Pozzo di Gotto, la fede e la vocazione religiosa per lui si sono originate proprio in questa città, a partire dalle mura dell’Oratorio Salesiano “San Michele Arcangelo”: don Dario Spinella, direttore della comunità di Santa Chiara, è stato nominato Cappellano della Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università di Palermo.

In questo ruolo, affiancato dall’altro cappellano, Padre Patricio Suarez, collaborerà con il direttore del nuovo Ufficio diocesano per l’Università e la Cultura, don Carmelo Torcivia.

In un video YouTube, qualche anno fa, don Dario affermava: “Chiedendomi dov’è nata la mia vocazione mi sono dato questa risposta: sono sicuro che la mia vocazione venga dalle due famiglie in cui io sono cresciuto. Innanzitutto, la mia famiglia “naturale”. […] Nella mia famiglia io mi sono sentito profondamente amato per quello che ero e non per quello che facevo. L’altra mia famiglia d’origine è l’Oratorio Salesiano, in cui di fatti sono cresciuto”.

I Salesiani di Sicilia esprimono così il proprio augurio: “Felicitazioni a don Dario per questo nuovo impegno: si senta accompagnato e sostenuto da tutti i salesiani di Sicilia e, in particolare, dalla sua Comunità. Un sentito ringraziamento a Mons. Corrado Lorefice per la stima e la fiducia nei confronti della nostra Congregazione, in particolare per l’Ispettoria salesiana di Sicilia”.