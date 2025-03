Barcellona, convegno sulla sanità al Parco Maggiore La Rosa

Domani pomeriggio a partire dalle 16 nell’auditorium “Parco Maggiore La Rosa” si terrà il convegno “La sanità in coma dalla protesta alla proposta” organizzato dal PSI (Partito Socialista Italiano)

Al convegno, moderato dal segretario cittadino del PSI Cosimo Recupero, interverrà il Dr Paolo Calabrò, che parlerà della situazione sanitaria in provincia di Messina, il Dr Nunziante Rosania con una relazione su “Sanità e giustizia: cosa non ha funzionato” e il Dr Antonio Milici che rifletterà su “Una proposta per la sanità del futuro”. Seguirà un dibattito pubblico.