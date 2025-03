Barcellona, autobus e autista non in regola, sospesa gita scolastica

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di un controllo, hanno accertato che un autobus prenotato per una gita scolastica presentava irregolarità riguardo alle autorizzazioni ed all’apparato cronotachigrafo.

In particolare, è stato accertato che il conducente del mezzo guidava senza avere inserito la propria carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo, eludendo, così, la possibilità di verificare le ore di guida e i tempi di riposo.

Immediato il ritiro della patente di guida all’autista e sospesa la partenza dell’autobus sino a quando non è giunto un altro conducente in regola con i tempi di guida e di riposo. Applicata, altresì, al conducente la sanzione di 886 euro e la decurtazione di 10 punti dalla carta di qualificazione del conducente (speciale patente dei conducenti professionali). Analoga sanzione è stata, inoltre contestata al titolare della ditta di autotrasporto in quanto ha consentito al proprio dipendente di guidare senza carta del conducente.