Rissa sul ponte a Barcellona, imputazione coatta per l’aggressore

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto l’imputazione coatta per il reato di lesioni personali nei confronti dell’aggressore coinvolto nella vicenda avvenuta nei mesi scorsi. La decisione giunge dopo la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, a cui si era opposta la difesa della persona offesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Puglisi. L’ordinanza del Gip ha invece riconosciuto la sussistenza di elementi tali da giustificare il rinvio a giudizio, imponendo al PM di formulare l’imputazione per il reato di cui all’art. 582 c.p.

L’ordinanza ha però sottolineato quanto segue:

“ritenuto, preliminarmente, quanto all’escussione della fidanzata della persona offesa, eseguita dal difensore dell’opponente, che le dichiarazioni rese dalla donna risultano del tutto inidonee ad apportare elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, considerata l’evidente inattendibilità del relativo narrato, in ragione della relazione sentimentale che la lega alla persona offesa, nonché del suo personale coinvolgimento nella vicenda (come emerge inequivocabilmente dall’analisi dei files video allegati alla denuncia-querela in cui la ragazza viene ripresa nell’atto di “dare del folle” all’indagato);

ritenuto che lo scrutinio sull’infondatezza della notizia di reato si risolve in un giudizio di

superfluità del processo, ossia di inutilità dell’accertamento giurisdizionale ritenuto che, alla luce delle descritte coordinate valutative, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero appare, solo in parte, meritevole di positiva delibazione;

ritenuto, infatti, quanto ai reati di violenza privata e minaccia di cui agli artt. 610 c.p. e 612 c.p., che dall’analisi dei files video presenti all’incarto procedimentale non emergono elementi di riscontro al narrato del querelante da cui poterne desumere la consumazione;

che, infatti, tali video mostrano solo una colluttazione tra indagato e persona offesa, senza che si percepisca il proferire di qualche minaccia o si veda l’indagato a bordo del suo autoveicolo bloccare o impedire la marcia di quello condotto dalla persona offesa, cosi come invece indicato nell’atto querelatorio; (…)

ritenuto, invece, quanto al reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., che dalle immagini video di cui sopra emerge chiaramente l’iniziativa violenta dell’indagato che, con veemenza e repentinità, aggredisce la persona offesa, costringendolo ad assumere in atteggiamento prettamente difensivo;

che, del resto, le lesioni riportate dall’opponente, così come certificate nel referto del 15 maggio 2024 del Pronto Soccorso di Milazzo (…), risultano compatibili con la dinamica della colluttazione così come rappresentata dalle immagini video presenti all’incarto del procedimento;

che, dunque, quanto al reato di cui all’art. 582 c.p., non può accogliersi la richiesta di archiviazione;

ritenuto, poi, in merito ai danni asseritamente cagionati dall’indagato alla vettura della persona offesa, che le doglianze che possono formularsi nei confronti delle richieste di archiviazione o dei provvedimenti di archiviazione possono riferirsi solo ai reati individuati dal Pubblico Ministero e iscritti nel registro notizie di reato e non già a presunti reati che il Pubblico Ministero non abbia ritenuto di ravvisare e non abbia contestato;

che, per vero, il reato dì cui all’art. 635 c.p, non è tra quelli oggetto di iscrizione da parte del Pubblico Ministero;

che, ad ogni modo, il reato di danneggiamento non sarebbe configurabile nel caso di specie per diversi ordini di ragioni: innanzitutto perché non vi sono elementi da cui poter desumere che i danni riportati dall’autovettura della persona offesa (e da questo documentati a mezzo video) siano

riconducibili al contegno dell’indagato; in secondo luogo perché non vi sono prove che il predetto

danneggiamento sia stato commesso dall’indagato con violenza alla persona o minaccia (presupposti richiesti dal comma 1 dell’art. 635 c.p.); infine perchè non si ravvisa neppure la sussistenza della circostanza della esposizione alla pubblica fede (di cui all’art. 625, n. 7, c.p.), trattandosi dì bene ipoteticamente danneggiato alla presenza del proprietario, il quale è nella facoltà

di esercitarne la custodia in modo diretto e continuo (…)”.

L’episodio, documentato da immagini video acquisite agli atti, mostra una colluttazione tra due persone alteratisi alla guida dei due veicoli. Secondo il giudice, le riprese evidenziano l’iniziativa violenta dell’aggressore, che ha colpito la vittima, causandogli lesioni certificate dal Pronto Soccorso di Milazzo con una prognosi di dieci giorni.

Il giudice ha deciso di non procedere con le accuse di violenza privata e minaccia, accogliendo la richiesta di chiusura dell’indagine su questi reati.

La decisione del giudice rappresenta un segnale importante affinché episodi di violenza non trovino spazio nella comunità. Ora il Pubblico Ministero avrà dieci giorni di tempo per formalizzare l’imputazione e procedere con l’iter processuale, che potrebbe portare al dibattimento in tribunale.