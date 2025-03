Milazzo, minore aggredita in condominio: svolta nel processo

Un episodio di violenza verbale e fisica ai danni di una minore ha scosso la tranquillità del condominio “Santa Rita” di Milazzo. I fatti risalgono al 3 agosto 2024, quando, intorno a mezzogiorno, una diciassettenne si trovava nell’area condominiale per parcheggiare la propria minicar prima di recarsi presso l’attività commerciale della madre.

Mentre un uomo, residente e possessore di un box auto, la invitava cortesemente a parcheggiare in modo da non ostacolare la circolazione, la situazione ha improvvisamente preso una piega drammatica. Così un’altra persona, dapprima affacciandosi dal balcone e poi scendendo nel parcheggio, avrebbe iniziato a rivolgere alla minore pesanti ingiurie e minacce, culminate in un’aggressione fisica. Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe scosso violentemente la minicar e afferrato la giovane attraverso il finestrino, strattonandola con forza mentre continuava a proferire insulti e intimidazioni.

A seguito dell’accaduto, la ragazza ha manifestato uno stato di ansia significativo, tanto da dover ricorrere a un supporto psicologico. Il trauma subito ha fortemente condizionato la sua vita quotidiana, limitando la sua libertà personale e sociale, e facendole vivere con timore la frequentazione dell’attività familiare.

La minore, difesa dall’avvocato Giuseppe Bonavita del foro di Messina, si è costituita parte civile con il dott. Giovanni Alacqua Genovese dello Studio Legale Privitera Pino del foro di Barcellona. L’imputato è invece difeso dall’avvocato Fabrizio Formica.

La richiesta della parte offesa

Nel corso dell’udienza, la difesa della parte offesa ha sollevato una questione cruciale: la necessità di una riqualificazione giuridica del reato. Attualmente inquadrato come minaccia semplice (art. 612, comma 1, c.p.), l’episodio potrebbe rientrare nella fattispecie più grave della violenza privata (art. 610 c.p.), aggravata dalla minore età della vittima, ai sensi dell’art. 61, n. 11-quinquies c.p.

L’avvocato Bonavita ha sottolineato che, secondo la Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 42286/2013, la violenza privata si configura anche attraverso gesti intimidatori e coercitivi non necessariamente lesivi, purché idonei a comprimere la libertà di autodeterminazione altrui. “E cosa, se non la forza fisica esercitata su una minore per farla allontanare, può definirsi atto coercitivo?” ha dichiarato il legale in aula.

Richieste misure a tutela della vittima

Oltre alla riqualificazione giuridica del reato, la parte civile ha chiesto misure cautelari a protezione della minore, tra cui il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati o, nei casi più gravi, l’applicazione del braccialetto elettronico. Inoltre, è stata avanzata la richiesta di una provvisionale non inferiore a 9.000 euro a titolo di primo risarcimento per il danno psicologico subito.

L’avvocato Bonavita ha concluso il proprio intervento con un appello alla giustizia: “Oggi si chiede un gesto chiaro. Un gesto che non solo ristori il danno subito, ma che dia un segnale forte: le ragazze hanno diritto a muoversi libere. E se qualcuno le intimidisce, la legge deve intervenire.“

La decisione del giudice è attesa nei prossimi giorni, mentre la giovane continua a vivere il proprio quotidiano con il peso dell’accaduto, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.