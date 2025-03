Festival della Coreografia, Italian Ballet sul podio

L’8 e il 9 marzo scorsi la scuola di ballo Italian Ballet con Direzione Artistica di Noemi Giunta, sita in Barcellona Pozzo di Gotto – Via On. Pino Balotta 9 (Sant’Andrea), ha visto sul podio 17 delle sue esibizioni andate in scena al Festival della Coreografia diretto da Rocco Lo Guzzo, concorso di danza che ha goduto di una giuria d’eccellenza: Luciano Cannito, Anbeta Toromani, Emanuela Tagliavia, Germana Bonaparte, Diana Florindi, Elisa Lamberti.

1° classificato:

Clarissa, Ginevra Ragusi – Danza Classica

Clarissa, Ginevra Ragusi – Modern

Lionela Volaj – Modern

Camilla Aliquò – Modern

Gruppo – Categ E – Modern

Gruppo – Categ D – Modern

2° classificato:

Cloe Siragusa – Modern

Sophia Munafò – Danza Classica

Letizia Aliquò – Modern

Emanuela Saporita – Modern

3° classificato:

Claudia Giunta – Danza Classica

Gloria Trifirò – Danza Classica

Asia Perdichizzi – Modern

Greta Ferrara – Modern

Iris Truscello – Modern

Serena Sottile – Modern

Gruppo Avanzato – Modern

4° classificato:

Zaire Certeza – Danza Classica

Morena Fugazzotto – Danza Classica

Lionela Volaj – Danza Classica

Iris Truscello – Danza Classica

Emanuela Saporita – Danza Classica

Sophia Cirene – Danza Classica

Maryanne Cutugno – Modern