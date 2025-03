Chiusura Ufficio Postale Gala: oggi, l’incontro tra il Prefetto e il Comitato cittadino

Il Prefetto ha preso in carica le problematiche

Buone notizie per i cittadini di Gala in merito alla chiusura dell’ufficio postale locale. Dopo settimane di proteste e mobilitazioni, una delegazione del Comitato Cittadino ha incontrato questa mattina il Prefetto per esporre le preoccupazioni della comunità riguardo alla sospensione del servizio essenziale e mostrare l’esposto firmato da oltre 400 persone.

L’incontro, secondo quanto riportato dai rappresentanti del comitato, si è svolto in un clima di apertura e collaborazione. Il Prefetto Cosima Di Stani ha manifestato sensibilità e disponibilità verso la questione, impegnandosi a intervenire concretamente. Ha infatti assicurato che contatterà direttamente gli enti competenti e invierà una comunicazione ufficiale, allegando la petizione firmata da centinaia di cittadini, raccolta nelle scorse settimane.

L’iniziativa segue una partecipata assemblea pubblica tenutasi all’interno della sede del comitato lo scorso 20 marzo, alla quale hanno preso parte oltre 200 cittadini, decisi a difendere un servizio fondamentale per la frazione. Il timore della popolazione è che la chiusura dell’ufficio postale possa creare disagi significativi, soprattutto per le fasce più deboli, come anziani e persone con difficoltà negli spostamenti verso i centri limitrofi.

Ora si attende con fiducia un riscontro da parte del Prefetto, auspicando che il suo intervento possa portare a una soluzione positiva per la comunità di Gala. I cittadini restano in attesa di sviluppi, pronti a continuare la loro battaglia per il mantenimento dell’ufficio postale nel territorio. Nel frattempo, è noto che il 31 marzo e per le due settimane a seguire, Poste Italiane ha annunciato di eseguire dei lavori di ristrutturazione al fine del ripristino del servizio in totale sicurezza dei fruitori e degli impiegati.

