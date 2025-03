Barcellona P.G.: il Consiglio Comunale si prepara a discutere due importanti delibere

Il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto si riunirà, convocato dal Presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, il prossimo 31 marzo alle ore 19.00 per discutere ed eventualmente approvare due importanti proposte di deliberazione: la costruzione di un canile municipale e tre variazioni urgente di bilancio per i servizi sociali.

Approvazione del progetto per il nuovo canile municipale

Uno dei punti principali all’ordine del giorno sarà la discussione sulla costruzione di un canile municipale destinato a ospitare cani randagi. Il progetto rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed è stato inserito nella programmazione dell’ente in collaborazione con il Comune di Terme Vigliatore. La realizzazione della struttura, che sorgerà su un’area sottoposta a vincolo espropriativo, mira a migliorare la gestione del randagismo sul territorio e a garantire condizioni ottimali per il ricovero e la cura degli animali. Il progetto comprende diverse sezioni, tra cui box per cani singoli e multipli, un edificio per i servizi generali e un impianto fotovoltaico per garantire l’autosufficienza energetica.

Variazione urgente di bilancio per i servizi sociali

Altro tema cruciale in discussione sarà la decima variazione di bilancio in corso di gestione, relativa ai servizi sociali SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) ovvero ex SPRAR. Il Comune, attualmente in esercizio provvisorio a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, deve apportare modifiche al bilancio per l’anno 2025 al fine di recepire nuovi finanziamenti vincolati, pari a 806.613,50 euro, destinato alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, in particolare alla Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. Questi fondi saranno destinati a garantire la continuità dei servizi sociali essenziali, in conformità con le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali. La variazione, proposta dall’Assessore al Bilancio Pietro Maio, consentirà di adeguare le previsioni di spesa alle effettive necessità del settore.

La seduta consiliare si preannuncia dunque di grande interesse, con decisioni che incideranno in modo significativo sulla gestione delle risorse e dei servizi per la comunità barcellonese.