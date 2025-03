Al via la seconda edizione della “Simana dû sicilianu”

Il 31 marzo partirà la seconda edizione della “Simana dû sicilianu”, sette giorni in cui i siciliani provenienti da ogni parte del mondo sono invitati ad adottare la lingua siciliana in tutti i quei contesti in cui solitamente è poco o per nulla utilizzata, a studiarla, a leggere testi in siciliano, a creare contenuti culturali e mediatici in lingua siciliana e a promuoverla in ogni forma.

L’iniziativa, ispirata a eventi simili organizzati per altre lingue minoritarie in Europa, è promossa dal gruppo della Simana dû sicilianu, fondato dal siculo-americano di terza generazione Nick Panzarella che tiene a sottolineare che “chiunque, singola persona o associazione la può promuovere, con iniziative in presenza oppure online, sui social”.

Quest’anno, in modo analogo allo scorso anno, saranno numerosi gli influencer e le associazioni a sostenere l’iniziativa che sui social verrà presentata con l’hashtag #simanadusicilanu. Tra queste spicca l’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) che unisce più di venti associazioni che si riconoscono nei valori del “Manifesto per la tutela della lingua e della cultura siciliana” , firmato a Palermo il 21 febbraio 2024 presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale, sede dell’ARS.