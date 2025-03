Aeroporto nella Valle del Mela: un progetto pronto a decollare

Tra i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dell’aeroporto c’è anche il Consorzio Cassiopea, rappresentato dall’Advisor Giuseppe Pettina. Il Consorzio, attivo nella riconversione infrastrutturale, ha già mostrato nelle settimane scorse, il proprio interesse a contribuire al progetto, a condizione di un confronto costruttivo per valutare la reale fattibilità e i tempi di investimento.

Pettina ha evidenziato l’importanza dell’opera per lo sviluppo economico del territorio, sottolineando come essa possa contribuire ad un aumento dell’occupazione giovanile e al potenziamento di settori chiave come turismo e commercio.

L’imprenditore pattese ha inoltre sollecitato un confronto con i sindaci dell’area dei Nebrodi per comprendere il loro silenzio o eventuale disinteresse verso questa opportunità e a tal proposito ha manifestato la propria disponibilità ad un confronto con gli amministratori locali, anche perché sostiene che l’inserimento di giovani in un indotto non indifferente, è una priorità forse ancora più rilevante del progetto stesso.

Pettina aggiunge ancora che bisogna comunque che tutti si resti con i piedi per terra, perché chi investe, chi opera, chi vuol fare non fa semplicemente politica: “Siamo abituati al fare e a non illudere i giovani; siccome la Sciara Holding Ltd parla di 200mila posti di lavoro, e noi ce lo auguriamo, crediamo che questa struttura divenuta operativa veramente sarebbe una svolta per la crescita sociale ed economica per la provincia, anzi per l’intera isola”.

Il progetto dell’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo, noto anche come Aeroporto della Valle del Mela, sta iniziando a prendere forma con i primi rilievi plano-altimetrici previsti per aprile. La struttura, promossa dalla Sciara Holding Ltd con sede a Londra e guidata dal CEO Fabio Bertolotti, si propone di diventare un hub strategico per il commercio e il trasporto passeggeri a livello intercontinentale.