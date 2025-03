Il Liceo Classico “Valli” di Barcellona P.G aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico 2025

Il Liceo Classico “Valli” di Barcellona P.G. aderisce anche quest’anno all’iniziativa nazionale che si svolgerà il 4 aprile dalle 18 alle 24.

Si tratta di una manifestazione che nell’anno scolastico 2025 giunge alla sua XI edizione e che coinvolge al momento più di 300 licei classici di tutta Italia e anche stranieri.

Gli studenti del Liceo Classico saranno i protagonisti dell’evento e, con i loro molteplici talenti, presenteranno il patrimonio classico di cui sono depositari, declinandolo in forme coerenti alle attese e ai bisogni dell’utenza dei nostri giorni, utilizzando i vari linguaggi che caratterizzano la comunicazione contemporanea. Tutti gli interventi saranno incentrati sull’unicità e sulla bellezza del nostro indirizzo di studio che non ha eguali al mondo.

Quest’anno le performances degli studenti verteranno su una tematica di scottante attualità: “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre/terre in mezzo al mare”.

Ospiti d’onore della serata, oltre alle autorità, saranno gli studenti delle scuole medie cittadine e del comprensorio, che hanno aderito alle diverse attività di orientamento organizzate dalla scuola. Non solo festa, non solo momento di orientamento, ma un’occasione di condivisione del piacere della cultura, un momento di riflessione sull’attualità attraverso la mediazione del linguaggio teatrale.

L’evento si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Classico, in Via degli Studi 74.