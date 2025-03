Cinofilia: all’Acdos di Barcellona sbarca il Mondioring

Si è svolto nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 marzo, presso l’Associazione cinofila “Dog Obedience Society” di Barcellona Pozzo di Gotto, lo stage di Mondioring a cura di Stefano Baudizzone, istruttore di Obbedienza, Difesa, Mondioring, Agility base, nonché concorrente a diversi campionati mondiali di Mondioring.

Con più di quarant’anni di esperienza nel settore, Baudizzone ha avviato alla disciplina i partecipanti all’evento, istruttori e allievi provenienti da diversi centri cinofili della zona, svelando loro tecniche ed esercizi per prepararsi nel modo migliore in questo sport, in cui il binomio uomo-cane viene chiamato a dare il meglio di sé, sempre nel rispetto del cane e delle sue peculiarità.

Il Mondioring è una disciplina che coniuga le caratteristiche di diversi sport cinofili, con l’obiettivo di divertire gli spettatori. I partecipanti sono chiamati a superare diverse prove di difficoltà progressiva, mettendo in evidenza le attitudini del cane, la qualità del suo addestramento, il controllo del suo conduttore e, soprattutto, il patrimonio genetico del cane. La competizione prevede esercizi di obbedienza, di salto e di morso.

Credits: Gianluigi Porcelli