Barcellona trionfa all’ultimo respiro: 70-67 contro Termoli

Grande vittoria per il Basket Barcellona, che supera Termoli con il punteggio di 70-67 in una sfida tiratissima e decisa solo negli ultimi secondi di gioco. Un successo che conferma la crescita della squadra, frutto di un cambio di mentalità evidente sin dalla gara contro Canusium, con una maggiore concentrazione sugli obiettivi da raggiungere.

L’inizio di gara ha visto Barcellona partire con il piede giusto, conducendo con sicurezza i primi due quarti grazie a un buon gioco corale e una difesa attenta. Tuttavia, nel terzo periodo, complice un calo di ritmo, Termoli è riuscita a rientrare in partita, passando addirittura in vantaggio e mettendo in seria difficoltà i padroni di casa.

L’ultimo quarto si è trasformato in un’autentica battaglia punto a punto, con le due squadre a rincorrersi fino agli istanti conclusivi. Quando la partita sembrava destinata ai supplementari, ci ha pensato Tyrtyshnik con una bomba decisiva a riportare avanti Barcellona, seguito dai tiri liberi di Scortica che hanno definitivamente chiuso i conti sul 70-67.

Una vittoria sofferta ma meritata per Barcellona, che dimostra ancora una volta il proprio carattere e la voglia di lottare fino all’ultimo possesso. Prossimo obiettivo: continuare su questa strada per consolidare i progressi mostrati e affrontare al meglio le prossime sfide.

Tabellini

Barcellona: Banin 1, Tyrtyshnik 20, Lopukhov 15, Zacchigna 3, Indelicato ne, Mita ne, Epifani ne, Frizzarin 8, Scortica 17, Marangon 6, Vita Dilu. All. Costantino

Termoli: Bocevski, Matera 22, Tersillo 23, Pitardi, Canistro 6, Cherubini, Obinna 12, Caresta ne, Buonanno ne, Grimaldi 4. All. Marinelli

Parziali: 17-15, 40-31, 49-51, 70-67.

Gli scatti sono di Marco Barresi.