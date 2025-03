“L’uso strumentale e mistificatore della parola e dell’immagine”, la conferenza di Francesco Speciale organizzata dall’U.T.E.

L’educazione al dialogo e l’ascolto critico sono gli strumenti che abbiamo per raggiungere la verità, un antidoto contro “L’uso strumentale e mistificatore della parola e dell’immagine” per una giusta lettura degli eventi. È questo il messaggio che si ricava dalla conferenza tenuta dal prof. Francesco Speciale, presso l’Auditorium San Vito, sabato 22 marzo.

L’evento fa parte dell’offerta formativa dell’U.T.E. di Barcellona P.G., infatti la tematica oggetto dell’incontro è stata introdotta dalla rettrice, prof.ssa Tanina Caliri, che, dopo aver salutato i presenti, ha presentato il prof. Speciale, ricordando la sua integrità e la sua attività di intellettuale, di persona attenta al sociale, nonché di insegnante dell’U.T.E. “che interessa ed affascina il suo pubblico”.

Ha quindi preso la parola il relatore che ha iniziato il suo discorso partendo dalla definizione di “parola”, la quale attraverso il segno sottintende “l’idea, l’immagine” che, però, può essere mistificata per farci credere in una realtà diversa da quella a cui effettivamente si riferisce. Quindi sono stati riportati degli esempi tratti dalla storia e dalla letteratura in cui le parole e le immagini, usate ad arte, hanno portato al cambiamento dell’opinione pubblica e del corso degli eventi, come testimoniano due tragedie di Shakespeare, Giulio Cesare ed Otello. Successivamente è stata introdotta una riflessione di carattere politico: la parola può orientare la massa che sceglie il suo capo, come nell’oclocrazia, una forma degenerata di democrazia che può diventare un passaggio per la tirannide; la politica, infatti, dovrebbe fare l’interesse di tutti i cittadini e non solo di coloro che hanno dato il proprio consenso. Successivamente è stato affrontato il tema delle fake news, della loro produzione e delle dinamiche su cui fanno leva i manipolatori dell’informazione, nonché della libertà di stampa che, spesso, diamo per scontata, ma che in realtà non è svincolata da interessi politici o economici. Per questo si rende necessario l’uso critico della ragione, sottoponendo al vaglio le informazioni, anche se corrispondono alle proprie idee, con la disponibilità, quindi, a mettersi in discussione. In quest’ottica anche il dialogo è fondamentale per la ricerca della verità, naturalmente non come quelli che si vedono spesso nei programmi televisivi, in cui sembra che gli interlocutori, già dall’inizio vogliano rimanere nelle proprie posizioni, ma quello costruttivo, che rende la mente elastica poiché si basa su due momenti, quello fruitivo, in cui si ascolta e quello creativo, in cui si risponde.