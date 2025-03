Il circolo “ASD Barcellona Scacchi” sbanca ai campionati provinciali giovanili

Il circolo “ASD Barcellona Scacchi”, presieduto da Giuseppe Zancla, delegato provinciale dei circoli di scacchi del territorio, conquista il podio con quattro giovani promesse ai campionati provinciali. Ad aggiudicarsi il primo posto rispettivamente nelle categorie under 16, under 14, under 12 e under 10 sono stati Raffaele Merlino, Giulio Genovese, Giovanni D’Angelo e Aldo Ginebri.

Il circolo barcellonese ha aderito alla competizione, alla quale hanno partecipato sessantacinque giocatori provenienti da tutta la provincia, con quindici giocatori scelti tra i cinquanta iscritti, di cui venti giovani e trenta adulti.

I vincitori, tre dei quali già l’anno scorso si erano aggiudicati il primo posto nella gara provinciale, sono stati seguiti dagli istruttori Giuseppe Zancla e Vincenzo Catalano. Adesso sono pronti ad affrontare i campionati regionali, che si terranno la settimana prossima a Ragusa.

Il gioco degli scacchi è uno sport molto utile per la mente, in quanto permette un rafforzamento delle capacità di osservazione, riflessione, memorizzazione, astrazione, previsione e decisione. Man mano che si imparano nuove strategie da mettere in pratica, si rinforzano anche le competenze di memoria e si sviluppa in particolare quella visiva. Studiare strategie codificate consente inoltre di acquisire un metodo di indagine e analisi e di sviluppare capacità di progettazione in vista di uno scopo e di gestione del tempo. Infine, ma non ultimo per importanza, il gioco degli scacchi permette di consolidare e potenziare il controllo emozionale sia per gestire le emozioni durante la partita, sia per gestire la pressione pre-partita e le emozioni in caso di vittoria e sconfitta.