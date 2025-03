Barcellona: assegnazione dei locali dell’Ex Stazione, operazioni rinviate al 3 aprile

Si è tenuto oggi 24 marzo 2025 alle ore 10 nei locali dell’Antisala Comunale il Seggio di Gara per la concessione in locazione di immobili di proprietà comunale siti in Barcellona Pozzo di Gotto complesso Ex Stazione ferroviaria alla presenza della funzionaria SUAP, Salvatrice Genovesi, della sig.ra Stagno Paola e del dott. D’Agostino Gaetano in funzione di testimoni.