Barcellona: incidente mortale nei pressi dello svincolo autostradale

È successo nei pressi dello svincolo autostradale l’incidente mortale che ha coinvolto due centauri, che percorrevano l’A20 in direzione Messina. Un quarantacinquenne di Messina è rimasto vittima dell’impatto e le condizioni dell’altro sono gravi.

Per soccorrerli è intervenuto l’elisoccorso che però non è riuscito ad atterrare in autostrada ed è stato costretto a tornare alla base.

Le dinamiche sono ancora da capire e sono in corso i rilievi della Polizia Strsdale, ma il raggio del sinistro è di circa 300 metri.

Si pensa che l’impatto sia stato dovuto all’alta velocità. I centauri viaggiavano in gruppo verso Messina e secondo le prime informazioni non sarebbero del posto.

L’autostrada A20 in direzione Messina è stata chiusa al transito e, in direzione Messina, lo svincolo di Barcellona P.G. è chiuso.

L’uomo che ha perso la vita è Fabio Frisone, messinese, 45 anni, lavorava al porto di Tremestieri come piazzalista.