Olimpiadi di Matematica e Fisica: brilla Alessandro Marchello dell’Impallomeni che vola alle finali nazionali

Straordinario exploit di Alessandro Marchello, alunno del Liceo “Impallomeni”, diretto dalla prof.ssa Francesca Currò. L’alunno si è classificato al primo posto nelle gare distrettuali delle Olimpiadi di Matematica e Fisica.

Le due competizioni, svoltesi il 13 e il 19 febbraio scorso a Messina, hanno coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia che si sono cimentati in problemi di fisica, algebra, geometria, combinatoria e teoria dei numeri.

Alessandro Marchello si è classificato al primo posto nelle gare distrettuali di matematica e ha brillantemente superato anche le gare di Fisica. Parteciperà, pertanto, sia alle Finali Nazionali di Fisica, che si svolgeranno a Senigallia fal 9 al 12 aprile, sia alle finali di Matematica, previste dall’8 all’11 maggio 2025 a Cesenatico.

“Sono orgogliosa di questi risultati – ha affermato la docente Armeli Moccia Rosaria – ben 18 studenti si sono qualificati per partecipare alla fase distrettuale della gara di matematica. Oltre al primo posto di Marchello, merita un elogio anche Genovese Claudio, che ha raggiunto il 4 posto, e tutti gli altri che hanno dimostrato le loro competenze collocandosi tra il 14 e poco più della ventesima posizione, a riprova del fatto che la nostra scuola è in grado di offrire un’ottima formazione in ambito scientifico”.

Nella foto: lo studente con la Dirigente Francesca Currò e i docenti di matematica Rosaria Armeli Moccia e Vito Raimondo