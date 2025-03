Milazzo: grande partecipazione al convegno sulla posizione dei figli in tutti i contesti di genitorialità

Si è svolto a Milazzo il convegno “La posizione dei figli in tutti i contesti di genitorialità: profili giuridici, sociali e psicologici”, un evento che ha acceso un dibattito profondo sulle nuove sfide della famiglia nella società contemporanea.

Al centro della discussione, il diritto di accesso alla genitorialità per single e coppie omosessuali, alla luce delle più recenti evoluzioni legislative e sociali. Particolarmente incisivo l’intervento che ha messo in evidenza le lacune normative ancora esistenti, facendo riferimento alla recente legge 169/2024 e sottolineando le criticità del nostro ordinamento su questi temi.

Non sono mancati approfondimenti sugli aspetti etici, psicologici e psicosociali, con il supporto di dati di ricerca relativi ai figli di coppie omogenitoriali. L’evento ha coinciso con una giornata di grande rilievo per il diritto di famiglia in Italia: la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la legittimità dell’adozione da parte dei single, segnando un passo storico nel riconoscimento dei nuovi modelli genitoriali.

Infine, è stata annunciata la nomina di Giancarlo Orlando a Presidente Nazionale di giovani AMI, un ruolo che lo vedrà impegnato nella tutela dei diritti delle nuove generazioni.

Un convegno ricco di spunti e riflessioni, che ha confermato la necessità di un dibattito aperto e aggiornato su questi temi cruciali.

L’evento è organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) – Sezione Distrettuale di Messina, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, del Comune di Milazzo, dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Barcellona P.G., e della casa editrice Giuffré Francis Lefebvre.

Milazzo ospita il convegno “La posizione dei figli in tutti i contesti di genitorialità: profili giuridici, sociali e psicologici” – 24live.it