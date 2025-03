San Filippo del Mela: dalla partnership tra la locale Pro Loco e la Lute nasce la nuova offerta formativa filippese

Doposcuola per bambini, ma anche altri corsi creativi pensati per tutte le fasce di età.

Molteplici corsi, un unico obiettivo: generare inclusione.

Al via a San Filippo del Mela i corsi di doposcuola, sport e alimentazione, recitazione, riciclo creativo, conoscenza storica del territorio, cucito e lavori artistici.

Il progetto, patrocinato dall’amministrazione comunale, vede in prima linea la Pro Loco San Filippo del Mela e la Lute, pronte a mettersi in gioco per fornire alla cittadinanza un’ampia offerta formativa. Destinatari sono, infatti, i cittadini italiani e stranieri di tutte le fasce d’età, che desiderino usufruire di questa opportunità.

«I corsi di doposcuola – dichiara il sindaco Gianni Pino – saranno aperti ai bambini italiani e stranieri che per tre volte alla settimana potranno essere aiutati nello studio. Un’iniziativa che si propone di offrire un valido aiuto alle famiglie del territorio».

Soddisfazione è stata espressa, oltre che dal primo cittadino, anche dagli assessori ai Servizi Sociali, Francesco Iarrerae alla Pubblica Istruzione, Teresa Artale, presenti in sala giunta in occasione dell’ufficializzazione dell’intesa.

«Esprimiamo un sentito ringraziamento ai presidenti della Lute, Claudio Graziano e della Pro Loco San Filippo del Mela, Giovanni Maimone, per il continuo impegno e le attività sociali che arricchiscono il nostro territorio. Un grande lavoro di squadra per promuovere la crescita e il benessere della comunità».

Le attività avranno luogo presso la sede della Pro Loco San Filippo del Mela, in Corso Garibaldi n. 383.

Chiunque desiderasse iscriversi ai corsi può rivolgersi direttamente ai volontari della Pro Loco.

«Con questa iniziativa – dichiara il presidente della Pro Loco Giovanni Maimone – finalmente si attiva quel progetto di inclusione sociale che interessa tutte le fasce di età, anche con l’iniziativa del “comitato diversamente giovani” che già vede impegnate diversi anziani. Non è stato facile raggiungere questo obiettivo, ma grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e del presidente della Lute, anche a San Filippo del Mela si offre una opportunità per tutti».