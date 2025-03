Ospedale Papardo: primo intervento del Sud Italia con assistenza robotica

Per la prima volta nel Sud Italia, all’Azienda Ospedaliera Papardo, è stato eseguito un intervento di artrodesi laterale lombare robot-guidata in single position.

L’Unità Operativa di Neurochirurgia, diretta dal professor Massimo Cardali, ha eseguito con successo l’innovativa procedura, caratterizzata da un approccio mini- invasivo che ha consentito di preservare le strutture anatomiche del paziente e di ridurre significativamente i tempi di recupero. L’intervento, interamente assistito dalla piattaforma robotica, si è articolato in due fasi:

 Fase laterale: con l’inserimento di una cage intersomatica ad espansione.

 Fase posteriore: con il posizionamento delle viti peduncolari.

La paziente, una donna di circa 60 anni, ha potuto beneficiare di un decorso post- operatorio più rapido e meno doloroso, grazie alla precisione della chirurgia robotica.

L’ARTRODESI LATERALE LOMBARE: DI COSA SI TRATTA?

L’artrodesi laterale lombare è un intervento chirurgico finalizzato a stabilizzare la colonna vertebrale nei casi di instabilità o di degenerazione discale severa. La tecnica prevede l’inserimento di una cage intersomatica, un dispositivo posizionato tra due vertebre per favorire la fusione ossea e ristabilire l’equilibrio della colonna. L’impiego della tecnologia robotica consente di eseguire l’intervento con estrema precisione, riducendo il rischio di complicanze e garantendo un recupero post- operatorio più rapido e meno doloroso per il paziente.

IL VALORE DELLA NAVIGAZIONE CHIRURGICA

Uno degli elementi chiave di questa tecnica è la navigazione chirurgica, un sistema avanzato che, attraverso immagini tridimensionali e tracciamento in tempo reale, guida il chirurgo con estrema precisione durante l’intervento. Questo consente di visualizzare con accuratezza le strutture anatomiche, migliorando così la sicurezza e l’efficacia dell’operazione.

LA NEUROCHIRURGIA DEL PAPARDO

Questo traguardo rappresenta un passo significativo per la neurochirurgia e la chirurgia vertebrale in Italia, confermando il Papardo tra i centri europei all’avanguardia nel trattamento delle patologie vertebrali complesse. Oltre a garantire cure di eccellenza per i pazienti, questo risultato si traduce in un’importante opportunità di formazione per i medici in formazione, che possono acquisire esperienza su tecniche innovative e riconosciute a livello internazionale, contribuendo così al futuro della neurochirurgia in Italia.