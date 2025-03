Barcellona Pozzo di Gotto, la figura del barcellonese  Carmelo Scarinci, da New York a Padova

Il dottore e docente universitario Carmelo Scarinci, nato a New York il 9 marzo 1904 da genitori barcellonesi e morto a Padova il 10 luglio 1988, è uno dei tanti personaggi barcellonesi dei quali si è persa la memoria.

Il padre di Carmelo Scarinci, Giovanni, era emigrato in giovane età dalla natia Barcellona Pozzo di Gotto negli Stati Uniti in cerca di opportunità di lavoro e, grazie alla sua abilità di falegname ed al suo impegno, aveva raggiunto una buona posizione alla Steinway, l’azienda tuttora costruttrice degli ottimi pianoforti da concerto. La madre, Carmela Imbesi, aveva raggiunto giovanissima il marito in America. In breve tempo imparò l’inglese e, dopo aver frequentato un corso di sartoria dimostrando notevoli attitudini, iniziò in casa una attività in proprio che riscosse un notevole successo. Tutto ciò non passò inosservato, ed infatti l’organizzazione mafiosa “Mano Nera” (cosiddetta perché usava lasciare l’impronta di una mano nera sulle lettere minatorie) fece pervenire nel 1908 a Giovanni la richiesta di una grossa somma di denaro, minacciando il rapimento del primogenito Carmelo in caso di rifiuto. Giovanni non perse neanche un’ora e la notte seguente, dopo aver raccolto gli effetti personali, il denaro e gli oggetti che poteva portare con sé, era già sul transatlantico per Palermo con la moglie e i piccoli tre figli nati a New York. Ritornato così a Barcellona Pozzo di Gotto, la sua città di origine, Giovanni stabilì il suo domicilio in Piazza XIX luglio al numero civico n. 8 e con i risparmi effettuati comprò un appezzamento di terra in collina per coltivarlo ad agrumi ed olive. Da parte sua, la moglie Carmela, con la professione intrapresa in America, si procurò in breve tempo una nutrita clientela.

Il giovane Carmelo frequentò il Ginnasio a Barcellona, conseguendo poi la Maturità Classica presso il Liceo Classico Maurolico di Messina. Amava profondamente la lingua e la letteratura sia latina che greca ed aveva una formazione completa anche nelle altre discipline: ciò gli tornò utile in seguito per preparare agli esami di Maturità Classica alcuni giovani amici provenienti da percorsi scolastici diversi. Tra questi sono da citare Salvatore Pugliatti e Giorgio La Pira. Subito dopo il conseguimento della Maturità, Carmelo si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, ove si laureò il 10 luglio del 1928 con pieni voti, discutendo una tesi svolta presso la Clinica Dermosifilopatica. Nella stessa clinica rimase come volontario per tutta l’estate, dedicandosi in particolare ai pazienti affetti da lebbra. Nell’autunno dello stesso anno superò presso l’Università di Firenze l’esame di abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo, e nel gennaio del 1929 entrò come Assistente volontario, e dal 1° giugno come Assistente incaricato, presso il Regio Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, ove prestò servizio fino ad ottobre. Fu assegnato al reparto di Chirurgia, diretto dal Professor Stoppato. Successivamente, per alcuni mesi, venne chiamato come medico di fiducia della famiglia dal principe Gonzaga, discendente dei celebri sovrani di Mantova.

Dopo il periodo trascorso presso il principe Gonzaga ritornò a lavorare per quasi un anno all’Arcispedale. Nel febbraio del 1931, a seguito di concorso pubblico per titoli, fu nominato Assistente medico presso il Sanatorio Vittorio Emanuele III, situato in posizione isolata nel massiccio dell’Aspromonte ad oltre 1000 metri di altezza. Iniziò così a specializzarsi in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio.

Il 1° novembre 1935, a seguito di concorso interno, fu nominato Medico Aiuto e trasferito al sanatorio di Montecatone, frazione di Imola in provincia di Bologna. Ad Imola si sposò con la sua infermiera Oriella Selvatici e nel 1936 gli nacque il primo figlio, Giovanni. Il 1° marzo 1938 fu promosso a Medico Primario e trasferito al Sanatorio di Gorizia, dove nello stesso anno nacque la seconda figlia, Carmela. Nel settembre del 1940 fu incaricato della direzione del Sanatorio di Galliera Veneta, in provincia di Padova, di cui diventerà Direttore Sanitario nel 1953 ed in cui resterà fino alla pensione, rifiutando sedi più prestigiose.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale fu richiamato come Tenente medico nella Divisione Alpina Julia, e combattendo eroicamente in Jugoslavia, Albania, Grecia e Russia. Nel 1941, in pieno evento bellico, venne rimpatriato perché insostituibile alla direzione del Sanatorio.

Passati i primi difficili anni del dopoguerra, accanto alla introduzione di nuovi efficaci farmaci iniziarono a svilupparsi nuove tecniche strumentali per la diagnosi e la cura della TBC, Scarinci si interessò subito ad esse con grande entusiasmo e desiderio di ampliare le proprie conoscenze scientifiche: negli anni Cinquanta mise a punto la tecnica del retropneumoperitoneo; nel 1953 si recò per qualche tempo a Parigi per seguire il Corso Internazionale di Broncologia ed Esofagologia diretto dal Professor Soulas ed imparare ad eseguire, tra i primi in Italia, la broncoscopia,

Gli anni successivi furono ricchi di soddisfazioni: Carmelo Scarinci si dedicò ad un’intensissima attività di sperimentazione e ricerca: per alcuni anni, al rientro dal Sanatorio, passava le serate e parte delle notti a scrivere articoli scientifici sui risultati ottenuti, molti dei quali vennero pubblicati e citati su prestigiose Riviste Internazionali, e gli fruttarono riconoscimenti e stima. I suoi studi non erano limitati al solo campo della tubercolosi, ma estesi a tutte le problematiche dell’apparato respiratorio.

Nel 1954, anche grazie all’incoraggiamento di molti colleghi, volle concorrere al conseguimento della libera docenza in Tisiologia. Il concorso, per titoli ed esame sul malato, era però a numero chiuso: dodici vincitori per la Tisiologia. Ovviamente gli aspiranti erano ben più numerosi e provenivano dalle più qualificate sedi universitarie, con l’appoggio dei rispettivi cattedratici, e dai più rinomati Policlinici italiani. Egli invece proveniva da un piccolo centro e concorreva da isolato, senza appoggi. Ciò nonostante la qualità ed il numero delle pubblicazioni (80, di cui 53 a nome unico) fecero la differenza, e fu promosso. La docenza comportava l’impegno a tenere annualmente alcune lezioni in ambito universitario: il Professor Scarinci le tenne con grande impegno e successo nell’ambito della cattedra di Clinica Medica dell’Università di Padova, allora ricoperta dal Professor Alessandro Dalla Volta, uno dei più famosi clinici dell’epoca. Dopo il pensionamento trascorse gli anni della vecchiaia dedicandosi alla lettura di libri ed articoli di medicina e di romanzi classici e contemporanei, in particolare i russi del dissenso.

(La stesura dell’articolo è stata resa possibile grazie alla documentazione fornitaci dal figlio Giovanni, direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica dell’Università di Padova, e dal nipote Franco Cutroni, noto attore e regista teatrale).