Messina, assolti il ginecologo e l’ostetrica per la morte della piccola Tomasello

La Corte di Appello di Messina ha assolto il ginecologo Antonio Denaro e l’ostetrica Marzia Villanti dall’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte della neonata Vittoria Melitta Aisha Tomasello, avvenuta presso il Policlinico di Messina nel 2017.

La sentenza, pronunciata ieri 19 marzo 2025, ha ribaltato il verdetto di primo grado, che aveva visto i due sanitari condannati rispettivamente a un anno e tre mesi e a un anno di reclusione.

Il processo di primo grado e la sentenza d’appello

In primo grado, il Tribunale di Messina aveva ritenuto i due sanitari responsabili della tragedia, sostenendo che il taglio cesareo fosse stato eseguito con un ritardo determinante per la morte della neonata. Tuttavia, la Corte di Appello, presieduta dal dott. Carmelo Blatti e composta dalla dott.ssa Daria Orlando e dalla dott.ssa Daniela Urbani, ha accolto la tesi difensiva, assolvendo Denaro e Villanti.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Antoniele Imbesi e Carmen Zarcone, ha dimostrato che le condotte dei due professionisti fossero state corrette e tempestive. L’ostetrica avrebbe immediatamente segnalato l’anomalia riscontrata, mentre il ginecologo, una volta informato, avrebbe disposto ed eseguito il taglio cesareo in tempi rapidi. Questa ricostruzione è stata avvalorata dalla documentazione processuale e dalle testimonianze raccolte.

Anche la Procura, con la rappresentante dott.ssa Veronica De Toni, ha ritenuto fondata la tesi difensiva, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. La decisione della Corte di Appello ha quindi escluso qualsiasi responsabilità penale per i due sanitari, riconoscendo la correttezza del loro operato.

Le dichiarazioni della difesa

Gli avvocati Imbesi e Zarcone hanno espresso soddisfazione per l’assoluzione dei loro assistiti, sottolineando come il verdetto ristabilisca la verità dei fatti e restituisca dignità ai due professionisti. “Il nostro compito era quello di contribuire alla verifica delle responsabilità. Questo abbiamo fatto, dimostrando che il Dott. Antonio Denaro ha assunto la scelta terapeutica corretta ed ha eseguito il taglio cesareo in tempi rapidissimi e che l’ostetrica, Marzia Villanti, ha monitorato correttamente la paziente. La Procura Generale e la Corte di Appello hanno condiviso tale ricostruzione. Rispettiamo il dolore dei familiari e riteniamo che la assoluzione dei due sanitari, oltre a restituire dignità agli stessi, militi anche a favore dell’accertamento della verità: una condanna sbagliata, infatti, avrebbe annacquato le reali responsabilità, che, se ci sono, risiedono altrove.”