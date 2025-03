Lipari, affidati i lavori per la Casa di Comunità: sostegno da cittadini e amministrazione

L’Asp di Messina ha ufficialmente affidato i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità a San Giorgio, un progetto che ha visto un lungo percorso tra opposizioni e sostegni popolari. A dare la notizia è il movimento Rinascita Eoliana, vicino all’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Gullo.

Il progetto aveva inizialmente incontrato ostacoli, con un acceso dibattito tra l’opposizione consiliare e il primo cittadino. Il nodo principale riguardava la deroga urbanistica necessaria per avviare la costruzione, respinta dal Consiglio comunale. Tuttavia, il percorso ha subito una svolta grazie a varie iniziative, tra cui una petizione popolare lanciata a febbraio dai sostenitori di Gullo, che ha raccolto 1.340 firme a favore della struttura.

Il via libera definitivo è arrivato con il permesso di costruire rilasciato dall’architetto Mirko Ficarra, dirigente del settore urbanistico, con successiva approvazione da parte del responsabile del servizio. A completare l’iter è stato il parere favorevole espresso dal nuovo segretario generale dell’ente, il dottor Antonio Le Donne.

Secondo Rinascita Eoliana, il rischio di perdere un’opportunità così importante per l’arcipelago non derivava da motivi tecnici o economici, ma da un’azione di ostruzionismo politico. Il movimento sottolinea come l’amministrazione, sostenuta dalla maggioranza consiliare e dalla cittadinanza, abbia lavorato con determinazione per garantire l’avvio dell’opera.

Con la futura Casa di Comunità, i servizi sanitari territoriali saranno potenziati, offrendo un supporto più efficace alla popolazione locale. Il movimento ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, pur ribadendo la necessità di superare gli ostacoli burocratici che spesso rallentano progetti di rilevanza sociale.