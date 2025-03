Barcellona P.G. si tinge di lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari nei minori

Un progetto di prevenzione e informazione promosso dall’Asp e dal Team Sentinella

La città si prepara a tingersi di lilla in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari nei minori che si celebra ogni anno il 15 marzo. L’iniziativa, promossa dall’Asp e sostenuta dal Team Sentinella Dna, vedrà una serie di eventi informativi e momenti di riflessione destinati alle famiglie e alla comunità.

Domenica 23 marzo, a partire dalle 9:30, il Parco Maggiore La Rosa ospiterà l’evento “Per sempre Maggiore. La giornata degli Eroi…si colora di Lilla”, patrocinato dal Comune di Barcellona e dall’Asp. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su una problematica sempre più diffusa, anche tra bambini sotto i 14 anni.

Gli esperti coinvolti – tra cui neuropsichiatri infantili, psicologi e nutrizionisti – offriranno spunti di riflessione e strategie per affrontare i disturbi dell’alimentazione. Saranno proposte attività interattive e laboratori esperienziali, tra cui l’intervento della campionessa mondiale di master indoor Maria Ruggeri, che racconterà la propria esperienza. Inoltre, saranno proiettati cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole locali, per coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di consapevolezza.

A dare solennità alla giornata sarà l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani, mentre in serata, e per l’intera notte, la scultura “Il Seme d’Arancia” dell’artista Emilio Isgrò resterà illuminata di lilla, come simbolo di speranza per chi affronta queste difficoltà.

L’iniziativa rientra nella quattordicesima edizione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, un appuntamento fondamentale per combattere lo stigma sui disturbi dell’alimentazione e favorire la prevenzione, in un’epoca in cui il disagio giovanile è in costante crescita.