Barcellona, lunedì l’apertura delle offerte per i locali dell’ex stazione

Si terrà lunedì in seduta pubblica l’apertura delle buste contenenti le offerte per la concessione dei locali situati al piano terra del complesso dell’ex stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto. La gara pubblica, indetta dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di cinque concorrenti che hanno presentato le proprie proposte entro la scadenza fissata al 7 febbraio scorso.

Il seggio di gara, presieduto dalla funzionaria SUAP Salvatrice Genovesi, procederà alla verifica della documentazione e alla valutazione delle offerte economiche per la successiva assegnazione degli spazi. L’iniziativa punta a valorizzare l’area dell’ex stazione, offrendo nuove opportunità di utilizzo degli immobili comunali.

“In questo modo, Barcellona Pozzo di Gotto si arricchisce di tre attività commerciali e rinforza l’obiettivo di crescere come polo di attrazione dal punto di vista enogastronomico. Diamo seguito, alla grande sfida dell’Amministrazione Calabrò di far crescere la cittadina come polo di attrazione commerciale e turistica” – così il commento di Salvatore Coppolino, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Barcellona P.G..