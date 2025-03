“Poetica: suoni diVersi”, evento culturale il 21 marzo per gli amanti della poesia a Barcellona

Edizioni Smasher, con il patrocinio gratuito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, organizza la prima edizione del reading poetico dal titolo “Poetica: suoni diVersi” che si terrà venerdì 21 marzo 2025, a partire dalle 17, al Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’evento è stato ideato in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, celebrata ogni anno il 21 marzo. Indetto dall’Unesco nel 1999, il World Poetry Day nasce per promuovere la diversità linguistica e culturale attraverso l’espressione poetica.

Nei suoi venti anni di attività, Edizioni Smasher, in quanto realtà editoriale indipendente, si è sempre impegnata nella promozione della poesia, dedicandosi alla scoperta di nuove voci e offrendo loro uno spazio d’espressione. Il Reading poetico si inscrive nel più ampio contesto del partenariato tra la casa editrice e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in piena continuità con il progetto avviato il 21 marzo 2020 che portò alla realizzazione dell’antologia poetica “La primavera della poesia”.

L’evento sarà un momento di celebrazione di questa forma d’arte senza tempo, un’occasione per scoprire nuovi poeti e nuove poetesse e vivere così un’esperienza culturale unica nel suo genere. Durante la serata, infatti, i poeti e le poetesse esporranno i propri versi, creando un’occasione di intima condivisione e di connessione profonda.

La partecipazione e l’ingresso sono gratuiti e aperti a tutte le persone che vorranno partecipare. Ci sarà uno spazio allestito per l’occasione, in cui verranno mostrati i testi poetici che contengono la maggior parte delle poesie recitate durante la serata.