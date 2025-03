Mish Mash Festival: via alla promozione per l’edizione 2025

Tra gli headliners della nona edizione: Joan Thiele, Marco Castello, i Pastaboys, Dov’è Liana

Torna dal 10 al 12 agosto la nona edizione del Mish Mash Festival, l’appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle arti visive tra le mura del Castello arabo normanno di Milazzo.

La cittadella fortificata arabo-normanna di Milazzo è un un luogo estremamente suggestivo, attraversato nel corso dei secoli da culture e dominazioni differenti, uno scenario magico che ospiterà tre giorni di concerti, installazioni artistiche e live performance con alcuni dei protagonisti della scena indipendente italiana e internazionale.

Mish Mash affonda le sue radici nella cultura indie, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per tre giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie.

Quest’anno, Mish Mash Festival celebra il Tarocco Siciliano attraverso un ricco programma di installazioni artistiche, performance e un’identità visiva ispirata alla sua iconografia di questo potente universo simbolico che affonda le radici nella storia millenaria dell’isola. Un viaggio tra passato e presente, dove arte e magia si incontrano per sotto le mura dell’imponente Castello di Milazzo.

A guidare la nona edizione del Mish Mash Festival sarà Joan Thiele, cantautrice italo-colombiana che, dopo aver incantato pubblico e critica con il suo ultimo album Joanita e la recente partecipazione al 75º Festival di Sanremo, porterà la sua musica sui palchi estivi italiani. Con lei, tra gli headliner già annunciati, il cantautore siracusano Marco Castello, che a Mish Mash gioca quasi in casa, l’energia senza tempo dello storico trio house Pastaboys – alias Rame, Uovo e Dino Angioletti – e l’irriverenza dei Dov’è Liana, il gruppo francese che ha fatto della Sicilia la sua seconda casa. Ad arricchire la line-up, tanti i DJ set che animeranno la notte del Castello di Milazzo, tra cui Bambi, Turki Stan, Lo Smilzo e Adrysh, oltre ai due vincitori del contest “Figli delle Stelle”.

More info

https://www.mishmashfestival.com/

https://www.instagram.com/mishmashfestival/

Tickets

http://bit.ly/4i7hx5p

Il Contest “Figli delle Stelle”

In attesa dell’uscita della line up completa, la nona edizione del festival si apre il 26 Aprile con il contest “Figli delle Stelle”, il concorso promosso dall’associazione culturale Mosaico, che dal 2018 contribuisce alla crescita artistica della regione, mettendo in luce progetti musicali di musicisti siciliani emergenti.

Anche quest’anno il contest si svolgerà nella suggestiva cornice della terrazza vista mare del Piro Piro Bar, a pochi passi dalla riserva naturale di Marinello. Qui si alterneranno le performance dei progetti musicali selezionati dalla direzione artistica del festival. Gli artisti scelti dal pubblico tramite votazione avranno poi l’opportunità di esibirsi sul palco del Mish Mash Festival 2025.