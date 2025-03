Gala: continua la protesta per l’Ufficio postale

Non demordono i cittadini delle frazioni collinari di Gala, San Paolo, Cannistrà e Migliardo che stanno protestando da giorni per la chiusura dell’ufficio postale.

L’avviso affisso dichiara che la riapertura è prevista per il primo aprile, ma dopo la prima proroga dello scorso 8 marzo, i cittadini non ci credono più e organizzano riunioni per unirsi in protesta.

“Quello che vogliamo – ha dichiarato il Comitato cittadino di Gala insieme ad altri residenti – è una soluzione. I nostri anziani e tutte le persone che abitano nelle frazioni hanno bisogno di questo ufficio. Se non è possibile la riapertura immediata, almeno che si trovi un’alternativa momentanea per avere un appoggio su questo territorio”.

Il loro appello è rivolto a tutti: dirigenti degli Uffici di Barcellona, Palermo e Roma e istituzioni locali, affinchè non rendano complicata la quotidianità dei cittadini e soprattutto delle persone fragili.