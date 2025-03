Aggressione a un’impiegata dell’Ufficio Tributi, la solidarietà dell’Amministrazione

È successo ieri pomeriggio a Palazzo Longano: per futili motivi, una persona in fila e in attesa di essere ricevuta, avrebbe aggredito la dottoressa Maria Concetta Spinella.

Con una nota, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha espresso “piena solidarietà alla Dottoressa Maria Concetta Spinella, responsabile dell’Ufficio Tributi, aggredita durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore ai Tributi Pietro Maio condannano fermamente l’episodio e ribadiscono la massima solidarietà a tutto il personale che con spirito di servizio opera in favore della cittadinanza di Barcellona Pozzo di Gotto”.