Grande successo per il convegno di Galleria PROgetto Città

“Il Patrimonio Culturale locale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) come attrazione culturale regionale” è il titolo del convegno che si è tenuto sabato 15 marzo 2025 presso l’Auditorium Parco Urbano Maggiore Giuseppe La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il pomeriggio di studio e approfondimento sul patrimonio culturale si è concluso con grande successo e massiva presenza di pubblico interessato che ha seguito i lavori fino alla conclusione con una presenza difficilmente registrabile in eventi similari che occupano un intero sabato pomeriggio. La serata si è conclusa con il firmacopie dell’autore che ha testimoniato l’interesse attivo e concreto della cittadinanza verso le tematiche affrontate.

Il convegno, che ha posto l’attenzione principalmente sul patrimonio culturale contemporaneo della città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e sulla possibilità di poter promuovere il percorso sul contemporaneo della città in sinergia con le polarità regionali che hanno già una riconoscibilità tematica, ha attualizzato la realtà locale proiettandola in maniera visionaria in dinamiche regionali di largo respiro attraverso i puntuali contributi dei qualificati relatori.

I saluti

Ad aprire i lavori l’architetto Cristelli, particolarmente emozionato per la considerevole presenza di pubblico in sala e perché particolarmente coinvolto visto il suo interesse per la città con i suoi dieci anni di attività da presidente di GALLERIA PROgetto CIITÀ e considerata, inoltre, la contestuale presentazione del suo volume dedicato alle città di fondazione nel meridione d’Italia e a Gibellina città d’arte con l’ultimo capitolo sull’arte contemporanea.

Dopo i saluti del delegato dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina architetto Toni Raimondo e del delegato della Fondazione degli architetti del Mediterraneo di Messina Arch. Antonio Liga, ha preso la parola il Direttore Generale del Ministero della Cultura Andrea De Pasquale che oltre a puntualizzare il valore del contemporaneo ha voluto porre l’attenzione sull’ambizioso progetto che lo vede impegnato come esperto del Sindaco capogruppo di un numero considerevole di altri esperti nella costruzione di un Centro di Documentazione Territoriale, un Museo del Territorio che potrebbe prendere vita presso il complesso monumentale dei Basiliani.

L’architetto Cristelli ha voluto che fosse proprio Andrea De Pasquale, già Premio Trinacria Circolare del Museo Epicentro, a consegnare a Demetrio Di Grado, autore della copertina del libro di Cristelli, la mattonella grezza che è stata impreziosita attraverso l’espressione del suo linguaggio, durante la performance artistica consumata durante il convegno, con un collage analogico dedicato all’evento dal titolo “EMBLEMATICA”, duplicazione analogica della copertina del libro di Cristelli che andrà ad impreziosire la collezione del Museo Epicentro.

Un saluto è stato portato da Costantino Di Nicolò, editore del libro presentato durante i lavori del convegno che ha invitato inoltre l’autore, visto l’alto valore scientifico riconosciuto al volume di Cristelli anche dalla selezione di esperti del Ministero della Cultura che lo hanno scelto, a presenziare al prossimo Salone del Libro di Torino.

Gli interventi

Interessante l’intervento della Docente cattedra UNESCO dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Paola Raffa che ha tratteggiato una lettura territoriale strategica e un’attenta analisi dei contenuti del libro di Cristelli proponendo una nuova visione etica e sostenibile della promozione territoriale con l’auspicio di poter far parte delle prossime attività legate allo sviluppo sostenibile del territorio locale col suo patrimonio antico e contemporaneo in chiave identitaria con una visione di largo respiro integrata con gli obiettivi della Cattedra UNESCO.

Uno degli interventi più attesi era quello dell’architetto Enzo Fiammetta, storico Direttore del Museo delle Trame del Mediterraneo della Fondazione Orestiadi, Diretta oggi da Francesca Corrao, di Gibellina. L’architetto Fiammetta noto studioso dell’arte contemporanea, con un passato trentennale nelle politiche culturali internazionali della Fondazione Orestiadi di Gibellina ha contribuito con una avvincente lettura storica delle dinamiche territoriali sociali e culturali della Valle del Belice. Una visione attenta e strutturata che non ha risparmiato la lettura trasversale e mirata del libro di Cristelli consacrando ulteriormente la sua ricerca, la sua passione, la sua competenza e il suo amore verso la città di Gibellina, evidenziando il valore scientifico del testo impreziosito dall’introduzione di Laura Thermes, protagonista della storia urbana di Gibellina e della sua riconversione in città dell’arte intuita e voluta da Ludovico Corrao.

L’ultimo intervento è stato di Nino Pietrini, figlio di Mariano, professionista culturale esperto di mobilità europea e curatore del patrimonio artistico del Padre Mariano Pietrini, noto artista barcellonese. Pietrini ha partecipato attivamente col pubblico interagendo attraverso dei QR code attivando il pubblico in sala a contribuire con le risposte che poneva. Pietrini è inoltre impegnato nell’associazione dei commercianti “il Seme” di cui ha presentato gli esiti del concorso “Scintille d’arte” presentando l’Opera vincitrice Nuova Rinascita di Giovanni Gargano con GALLERIA PROgetto CITTÀ oggi installata in mostra permanente presso l’IT Fermi della città grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica.

In conclusione è stata consegnata a Nino Abbate la mattonella di Demetrio Di Grado realizzata durante la performance. Nino Abbate ringraziando ha ribadito il valore dell’iniziativa riconoscendo pubblicamente a Cristelli i meriti del suo costante contributo alle politiche culturali della città.

Il convegno

Il Convegno ideato e curato dall’associazione culturale GALLERIA PROgetto CITTÀ con il sostegno della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura diretta da Andrea De Pasquale, come puntualizzato dal responsabile scientifico R. Andrea Cristelli, si configura come il proseguo di quello già realizzato nel 2015 con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nella stessa città e nello stesso luogo, sempre con ideazione, organizzazione, responsabilità scientifica e coordinamento lavori dell’arch. Rosario Andrea, docente di Storia dell’Arte, esperto in digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, presidente dell’associazione culturale GALLERIA PROgetto CITTA’. “Il Patrimonio Culturale a Barcellona Pozzo di Gotto…Analisi, critiche e prospettive” era stato organizzato il 28 Marzo 2015, che aveva portato in città anche le opere di Marco Lodola con grandissimo successo, in compartecipazione con l’allora Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Arte, Architettura e Periferie; Consulta Regionale degli Architetti, Ordine degli Architetti P.P.C., Fondazione Architetti del Mediterraneo Messina. Patrocini: Museo Epicentro, Parco Museo Jalari; Museo Etnostorico Cassata.

Gli obiettivi di Galleria PROgetto Città

Con questo nuovo appuntamento l’architetto Cristelli ha attivato un dialogo costruttivo di relazioni tra i luoghi regionali già riconosciuti come polarità della cultura e dell’arte contemporanea e ha inteso attivare in particolare un dialogo continuativo con le realtà di Fiumara d’arte di Tusa (Me) e di Librino (Ct) con il mecenate Antonio Presti, con i luoghi generati da Farm Cultural Parck con il notaio Andrea Bartoli (Favara, Mazzarino e Palermo) e con Gibellina (Tp) città dell’arte, con la Fondazione Orestiadi ora diretta da Francesca Corrao col Museo delle Trame del Mediterraneo Diretto da Enzo Fiammetta; Gibellina che è già stata consacrata prossima Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 facendo onore a tutta la Sicilia.

Sia il Convegno che la pubblicazione presentata sono stati realizzati anche grazie al contributo della Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali. Il Convegno inoltre ha il patrocinio culturale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina, della Fondazione Architetti del Mediterraneo di Messina, dell’Università della Terza Età di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), del Museo Epicentro, del Parco Museo Jalari, di EprojectConsult, dell’associazione artistica AROCCA e della Dimora d’arte Mariano Pietrini.

Unico assente giustificato il relatore Nino Sottile Zumbo, per motivi di salute. Probabilmente, interpretando anche il suo pensiero da curatore storico di Hidetoshi Nagasawa, l’architetto Cristelli ha aperto una parentesi rivolgendosi al Vice Sindaco che sostituiva l’Assessore alla Cultura impegnata in altro evento, manifestando in maniera pacata ma fortemente coinvolgente e motivata l’imbarazzo per le condizioni sempre più precarie in cui versa il Giardino di Proserpina di Hidetoshi Nagasawa nonostante i numerosi appelli congiunti tra GALLERIA PROgetto CITTÀ, con il curatore Nino Sottile Zumbo e anche con la Genius Loci presieduta da Bernardo Dell’Aglio, stimolando un fragoroso applauso della platea.

Un ringraziamento finale dell’architetto Cristelli è andato agli organi di stampa sempre attenti agli eventi di GALLERIA PROgetto CITTÀ, con un applauso prolungato alla memoria del compianto direttore di 24live Giuseppe Puliafito che in questi anni ha contribuito costantemente alla promozione di tutti gli eventi realizzati.