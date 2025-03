Dopo nove anni, ritorna la sagra della spincia ad Acquaficara

Grande impegno e soddisfazione per la comunità della Parrocchia Santa Maria del Piliere di Acquaficara a conclusione della XII edizione della sagra della “spincia”.

La parrocchia, guidata da padre Josef Ellul, dopo una pausa di nove anni ha voluto riscoprire un’antica tradizione legata alla festa di San Giuseppe; ha così organizzato la sagra della spincia che si è svolta a partire dal tardo pomeriggio di domenica 16 marzo presso i locali dell’asilo comunale della frazione barcellonese. Durante la serata i numerosi visitatori hanno potuto assaporare la tradizionale frittella, semplice, o anche con uva passa, accompagnandola con un bicchiere di vino.

La finalità dell’evento non è stata solo quella di far rivivere gli usi locali, nello spirito di condivisione e accoglienza e all’insegna del buon gusto, ma anche di raccogliere fondi per il restauro dell’antica statua lignea di San Giuseppe custodita presso l’omonima chiesetta di Acquaficara.