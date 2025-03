Basket: Barcellona batte il Canusium e rilancia la corsa alla salvezza (78-73)

Barcellona si gode una vittoria di fondamentale importanza, dimostrando carattere e voglia di lottare fino alla fine. La corsa alla salvezza è ancora lunga, ma lo spirito è quello giusto

Vittoria sofferta ma fondamentale per il Barcellona Basket, che supera il Canusium con il punteggio di 78-73, conquistando due punti preziosissimi in ottica salvezza. Dopo un inizio dominato dai giallorossi, gli ospiti hanno reagito mettendo in seria difficoltà i padroni di casa, ma nel finale Barcellona ha trovato la forza per chiudere la partita con autorità.

Il match parte con un impatto devastante dei giallorossi: i punti di Lopukhov e Scortica regalano subito un 4-0 ai padroni di casa. Il Canusium, forte di cinque vittorie consecutive, accusa il colpo ma la risposta ospite arriva con una tripla di Gramazio che riporta il Canusium a -4.

Nel secondo quarto, il Canusium prende fiducia e ne approfitta per mettere pressione ai padroni di casa, ma Barcellona non si fa intimorire e con Tyrtyshnik e Lopukhov ribalta nuovamente il punteggio, chiudendo con un vantaggio in doppia cifra (+14).

Nel finale, nonostante un ultimo tentativo di rimonta degli ospiti, Barcellona difende il proprio margine e chiude la partita con il successo per 78-73.

Tabellini

Barcellona: Banin, Tyrtyshnik 21, Lopukhov 11, Zacchigna 10, Indelicato n.e., Epifanine, Frizzarin 11, Scortica 13, Marangon 12, Vita. All. Costantino.

Canusium: Karavdic 18, Jelic 12, Gramazio 20, Galicia 7, Vernich 3, Monacelli 2, Vita 6, D’Amico n.e., Cerruti 5. All. Menduto.

Arbitri: Barbagallo e Mameli.

Parziali: 26-17, 42-29, 52-54.

Gli scatti sono di Marco Barresi.