Barcellona, inaugurata la panchina AVULSS contro la violenza di genere

L’Avulss di Barcellona Pozzo di Gotto celebra i suoi primi 40 anni con una serie di eventi. Lo scorso sabato 15 marzo, l’inaugurazione della panchina rossa alla Scalinata d’arte, sita in Via Immacolata durante la quale è stato ricordato il nostro direttore Giuseppe Puliafito nelle parole dell’Assessore Angelita Pino e della Presidente dell’Associazione Franca Raimondo. L’occasione è stata anche utile a ricordare l’importanza dell’educazione al rispetto e in particolar modo al rispetto e ad illustrare il progetto AVULSS e Frida Onlus che, in tal senso, è stato intrapreso con le scuole del territorio.

Questo momento è seguito a quello del 10 marzo, con la benedizione della targa dedicata a Padre Angelo Tabarelli e la Santa Messa alla Basilica di San Sebastiano.

Il 10 maggio prossimo, invece, spazio alla presentazione del libro “Parlami Madre” del giornalista Nuccio Anselmo, mentre a ottobre, all’Auditorium San Vito, si chiuderanno le celebrazioni con la proiezione di un video sulla storia dell’associazione.