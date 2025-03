Volley: vittoria al cardiopalma per le ragazze, stop per i ragazzi a Erice

Il fine settimana della pallavolo barcellonese si chiude con un bilancio agrodolce: le ragazze della Play Volley Barcellona conquistano una vittoria fondamentale, mentre la squadra maschile di Serie C torna a mani vuote dalla trasferta di Erice

Le ragazze trionfano al tie-break

In un sabato di spareggi dal grande pathos, la squadra femminile della Play Volley ha avuto la meglio sulle giovani atlete della New Volley Team al termine di un match avvincente e ricco di emozioni. La cornice dell’Aia Scarpaci, gremita come non si vedeva da tempo, ha accompagnato una partita che ha regalato continui colpi di scena.

Il primo set sembrava ormai compromesso per le padrone di casa (18-23), ma un incredibile parziale di 7-0 ha ribaltato il risultato, regalando il vantaggio alla formazione di coach Fazio. Forte dell’entusiasmo ritrovato, la squadra ha poi dominato il secondo set con un netto 25-15.

Il terzo set ha visto un cambio di rotta: le avversarie, guidate da Impellizzeri, hanno rimontato lo svantaggio e, complici alcuni errori della Play Volley, si sono aggiudicate il parziale, riaprendo il match. Il quarto set è stato un’autentica battaglia, con scambi lunghissimi e ribaltamenti continui, fino alla vittoria della New Volley Team, che ha portato il match al tie-break.

Nel decisivo quinto set, le ragazze di coach Fazio hanno ritrovato compattezza e lucidità, costruendo un minibreak decisivo e chiudendo la gara sul 15-12. Un successo che vale il sorpasso in classifica sulle rivali del duo Sottile-Trio, garantendo il terzo posto con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti.

Dopo il turno di riposo della prossima settimana, la squadra tornerà in campo il 29 marzo per affrontare il forte Zafferana, in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per la classifica.

Serie C maschile, ko a Erice

Non riesce, invece, l’impresa ai ragazzi della Serie C maschile, che risulta socnfitta dalla trasferta contro Erice. La squadra di Siracusa e compagni ha lottato, ma ha trovato davanti a sé un avversario solido e ben organizzato, capace di imporsi con merito.

Solo a tratti i barcellonesi sono riusciti a esprimere il loro miglior gioco, ma non è bastato per contrastare la squadra avversaria, che con questa vittoria ha operato il sorpasso in classifica.

I ragazzi avranno ora l’opportunità di riscattarsi già sabato prossimo, quando all’Aia Scarpaci arriverà l’Essepiauto di Mazara del Vallo per un match che si preannuncia cruciale per rilanciare le ambizioni della squadra.