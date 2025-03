“Gigi, ma che jazz fai?”, oggi al Trifiletti

Al Teatro Trifiletti di Milazzo, oggi 16 Marzo, la vera storia di Luigi Fortebraccio, spettacolo di e con Gaspare Di Stefano è una pièce ambientata negli anni ‘70 e vede come protagonista il personaggio di Luigi Fortebraccio, trombettista e cantante jazz.

Egli viene chiamato all’improvviso da un impresario teatrale per sostituire uno spettacolo di Walter Chiari e, sbattuto letteralmente sul palcoscenico, ci racconterà la storia della sua vita. Questa sembra essere quella di qualunque artista, piena di sacrifici e dedizione per la propria arte, ma qualcosa durante la narrazione comincia a non tornare: la vita di Luigi infatti sembra essere già appartenuta a qualcun altro e nulla della sua vita è originale, neppure la sua musica! Per sciogliere questo inghippo dovrà ricorrere all’aiuto del re del jazz in persona.

Il testo, che ha la regia di Paolo Vanacore, le musiche a cura di Alessandro Panatteri e le scene di Alessandra De Angelis, segna l’esordio come autore di Gaspare Di Stefano il quale, con molta ironia e attraverso un nutrito caleidoscopio di personaggi, ci conduce fino all’epilogo che vuol essere un inno alla perseveranza ed un incoraggiamento a crederci sempre.

“Puoi metterci anni o solo poche ore, l’importante è che lo fai col cuore” e la tua ispirazione arriverà, e come se arriverà!”

I biglietti sono disponibili a un prezzo da 15€ a 30€. Per informazioni, abbonamenti e acquisto biglietti il

numero di riferimento è 3516468734

