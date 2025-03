La Nuova Igea Virtus: vittoria dedicata al nostro Direttore e convocazione di Mattia Maggio al torneo di Viareggio

La Nuova Igea Virtus ha recentemente vissuto momenti significativi sia sul campo che fuori, segnati da una sentita commemorazione e da importanti riconoscimenti individuali.

Vittoria contro il Sambiase dedicata a Giuseppe Puliafito

Il 9 marzo 2025, allo stadio D’Alcontres Barone, la Nuova Igea Virtus ha affrontato il Sambiase, quarta forza del campionato di Serie D girone I. La partita è stata preceduta da un toccante tributo al nostro Direttore Giuseppe Puliafito, addetto stampa della Nuova Igea e giornalista. Società, giocatori e tifosi hanno reso omaggio alla sua memoria con striscioni e fiori, ricordandolo come “uomo pacato e voce della città“.

Sul campo, la squadra ha mostrato determinazione e compattezza. Al 21′, un rigore trasformato da Trombino ha sancito l’1-0 finale a favore dei giallorossi. Nonostante i tentativi del Sambiase, la difesa dell’Igea Virtus ha mantenuto il vantaggio, conquistando tre punti preziosi in classifica.

Mattia Maggio convocato nella Rappresentativa Nazionale Serie D per il Torneo di Viareggio

In un’altra nota positiva, l’attaccante della Nuova Igea Virtus, Mattia Maggio, è stato convocato da mister Giannichedda nella Rappresentativa Nazionale di Serie D per partecipare al prestigioso Torneo di Viareggio. Maggio ha espresso grande soddisfazione per la chiamata, riconoscendo l’importanza dell’opportunità e ringraziando la società per la fiducia riposta in lui.

Questi eventi sottolineano il momento significativo che la Nuova Igea Virtus sta vivendo, tra emozionanti tributi e riconoscimenti nel panorama calcistico nazionale.

Le foto dalla pagina facebook ufficiale della Nuova Igea Virtus