Giovani ambasciatori del Medi al NHSMUN 2025: un’esperienza internazionale a New York

Un’opportunità formativa senza precedenti ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno preso parte al prestigioso progetto NHSMUN 2025 (National High School Model United Nations). Questa esperienza, articolata in due fasi – una di formazione in aula e una di simulazione a New York – ha permesso agli studenti di immergersi nel mondo della diplomazia internazionale, affacciandosi alla realtà delle Nazioni Unite.

Un ponte tra formazione e diplomazia internazionale

Sotto la guida della Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, l’istituto ha confermato la propria vocazione internazionale, offrendo ai suoi studenti un percorso di alta formazione in negoziazione diplomatica. Il progetto, che rientra tra le attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ha visto la partecipazione di 28 studenti provenienti dalle classi quarte del Liceo Classico, Scientifico e Linguistico.

I giovani ambasciatori hanno ricevuto un’intensa preparazione di 30 ore in aula, durante le quali hanno studiato il cerimoniale dell’ONU, imparato le tecniche di redazione di un position paper e approfondito le dinamiche delle negoziazioni internazionali. La formazione è stata curata dalla dottoressa Chiara Maio, rappresentante della società intermediaria Ideagorà, e dalla docente tutor interna Maria Anversa Grasso, che ha anche accompagnato gli studenti a New York insieme al vicario dell’istituto, il professor Claudio Rosanova.

Un’esperienza formativa tra i grandi della diplomazia

Il NHSMUN è la più prestigiosa simulazione internazionale delle Nazioni Unite, concepita per sviluppare competenze linguistiche e professionali nei giovani partecipanti. Durante le simulazioni, svoltesi presso l’Hotel Hilton di New York, gli studenti del Medi hanno rappresentato i Paesi assegnati – Lituania e Mali – partecipando a dibattiti in commissioni tematiche con coetanei provenienti da tutto il mondo. Hanno preso parte alle cerimonie di apertura e chiusura dell’evento e alla Delegate Dance, un’occasione di scambio culturale e networking tra delegati internazionali.

Una full immersion nella Grande Mela

L’esperienza formativa si è arricchita con la visita a luoghi simbolo della città di New York. Oltre al Palazzo di Vetro, sede dell’ONU, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare l’American Museum of Natural History, l’Empire State Building, il Brooklyn Bridge, il Summit, il Guggenheim Museum, il MoMA, il Memorial Museum, la Grand Central Terminal, Wall Street e il Distretto Finanziario, la Statua della Libertà ed Ellis Island.

“La possibilità di confrontarsi con studenti di diverse nazionalità e di vivere in prima persona le dinamiche delle Nazioni Unite è stata un’opportunità irripetibile – ha dichiarato il professor Rosanova –. Gli studenti hanno potuto sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro accademico e professionale, acquisendo un bagaglio di conoscenze e competenze che li accompagnerà nel loro percorso di crescita.”

Con il NHSMUN 2025, l’Istituto Medi ha ribadito il proprio impegno nella formazione di cittadini globali, capaci di pensare in modo critico alle sfide del nostro tempo e di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile.