Barcellona Basket: domani, sfida cruciale al PalAlberti contro la pugliese Canusium

Domani, 16 marzo 2025, alle ore 18:00, il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto sarà teatro di un incontro fondamentale per il Basket Barcellona, che affronterà il Canusium Basket di Canosa di Puglia nella sesta giornata dei play in-out. La partita riveste un’importanza particolare per la squadra di casa, attualmente nona in classifica con 14 punti, che mira a migliorare la propria posizione in vista dei play-out. Di fronte, il Canusium, quarto in classifica, ha finora dominato questa fase con cinque vittorie su cinque incontri.

Un’occasione per riscattarsi

Il Basket Barcellona arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta interna contro il Benevento, dove un terzo quarto negativo ha compromesso l’esito finale della partita. La squadra ha mostrato buone prestazioni nei primi due quarti, ma un calo nella terza frazione ha permesso agli avversari di prendere il sopravvento. Domani, gli uomini di coach Costantino sono chiamati a una prova di carattere per invertire la rotta e conquistare una vittoria fondamentale per la salvezza.

Appuntamento al PalAlberti

L’incontro rappresenta un crocevia fondamentale per il Basket Barcellona, che avrà bisogno del sostegno dei propri tifosi per affrontare al meglio una delle squadre più in forma del campionato. L’appuntamento è fissato per domani alle 18:00 al PalAlberti, con la speranza che la squadra possa regalare una prestazione all’altezza delle aspettative.

Immagine di repertorio