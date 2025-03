Paura al Pronto Soccorso di Taormina: minaccia il medico con una lametta, arrestato

Attimi di tensione nei giorni scorsi al Pronto Soccorso di Taormina, dove un uomo di 48 anni, di origine senegalese, ha aggredito un medico con una lametta, tentando più volte di colpirlo alla gola. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, allertati dal personale sanitario attraverso il numero di emergenza 112.

Secondo la ricostruzione, il medico stava per somministrare un farmaco all’uomo quando quest’ultimo ha estratto improvvisamente la lama dalla tasca, minacciandolo. All’arrivo dei militari, l’aggressore è stato individuato, identificato e condotto in caserma. Qui, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’ospedale, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza differita per resistenza a pubblico ufficiale, con l’aggravante di aver agito contro personale sanitario.

All’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e disposto una misura di sicurezza nei confronti dell’uomo. L’episodio riaccende i riflettori sulla tutela del personale sanitario, spesso esposto a episodi di violenza che mettono a rischio non solo la loro incolumità, ma anche il regolare svolgimento dei servizi di emergenza.