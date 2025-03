Messina, i Carabinieri incontrano gli studenti: “Il rispetto delle regole è la base della comunità”

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Nei giorni scorsi, oltre 80 studenti dell’Istituto Superiore “Borgese Faranda” di Patti hanno partecipato a un incontro con il Capitano Giuseppe Rinella, Comandante della Compagnia di Patti, per un confronto aperto su temi di grande attualità.

L’incontro, strutturato in modo dinamico e interattivo, ha affrontato argomenti cruciali come bullismo e cyberbullismo, sicurezza stradale, pericoli della rete e le conseguenze dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Il Capitano Rinella ha inoltre illustrato il ruolo dell’Arma e l’importanza della presenza capillare delle Stazioni Carabinieri sul territorio.

L’appuntamento non è stato una semplice lezione, ma un dialogo aperto, in cui gli studenti hanno potuto esprimere dubbi, raccontare esperienze e confrontarsi direttamente con le forze dell’ordine. La partecipazione attiva dei ragazzi ha confermato l’importanza di questi momenti di sensibilizzazione, che rafforzano il senso di responsabilità individuale e il valore della legalità come fondamento della coesione sociale.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che vede i Carabinieri impegnati nelle scuole per promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e doveri dei cittadini, favorendo un dialogo costruttivo tra giovani e istituzioni.