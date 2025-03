Il Procuratore Verzera in visita alla Capitaneria di Porto di Milazzo

Una giornata di rilevante valore istituzionale si è svolta oggi presso la Capitaneria di Porto di Milazzo, dove il Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha fatto visita alla sede della Guardia Costiera.

Ad accoglierlo, il Comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, insieme al personale in servizio. Durante l’incontro, il Procuratore ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella sicurezza della navigazione, nella salvaguardia della vita umana in mare e nella protezione dell’ambiente marino.

La visita è poi proseguita a bordo della Nave “Ubaldo Diciotti”, ormeggiata nel porto di Milazzo in occasione delle celebrazioni per il decennale dell’Istituto Nautico della città. Il Procuratore Verzera è stato accolto dal Comandante della nave, Capitano di Fregata Antonello Fava, e dal suo equipaggio, avendo così l’opportunità di conoscere da vicino le caratteristiche operative di questa unità strategica della Guardia Costiera.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riconoscimento del lavoro della Guardia Costiera, costantemente in prima linea nella tutela della legalità e nella protezione della vita umana in mare.